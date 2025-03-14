Amerikan Associated Press haber ajansında yer alan haber göre, ABD ve İsrail, Gazzelileri sürgün etmek için Doğu Afrika ülkesiyle görüştüğü iddia edildi.

TRUMP SÜRGÜN PLANINDA YENİ AŞAMAYA GEÇTİ

Associated Press'in ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ve İsrail, Gazze'den Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi için topraklarının kullanılmasını görüşmek üzere üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileriyle temasa geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasının ardından Filistinlilerin tamamının, en azından geçici olarak Gazze'den gitmesi gerektiğini söylemiş, bölgeyi Ortadoğu'nun rivierası yapacağını iddia etmişti.

Ancak Trump, dün yaptığı açıklamada hiçbir Filistinlinin Gazze'den sürülmeyeceğini söyledi.

MISIR DA PLANI HAZIRLAMIŞTI

Trump'ın planına karşılık Mısır, Amerikan Yönetimi'ne sunulmak üzere yeni bir plan hazırlamış, Mısır'ın planı Arap Birliği tarafından destek görmüştü. Mısır'ın planı, Gazze'nin, Filistinliler yerlerinden edilmeden yenilenmesini öngörüyor.

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