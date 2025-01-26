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Dünya

Trump sonrası ilk füzeyi ateşlediler! 1500 km mesafedeki hedefler vuruldu

Kuzey Kore'nin denizden karaya stratejik seyir füzelerini test ettiği bildirildi. Son füze testi, ABD'de Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana ilk olarak kayıtlara geçti.

AA26 Ocak 2025 Pazar 07:26 - Güncelleme:
Trump sonrası ilk füzeyi ateşlediler! 1500 km mesafedeki hedefler vuruldu
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre iki seyir füzesi, 1500 kilometre mesafede sekiz biçimli eliptik bir yörüngeyi izleyerek hedefleri vurdu.

Füze İdaresinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen füze testinin, "potansiyel düşmanlara karşı stratejik kontrol etkinliğini artırmak üzere ulusal savunma kabiliyetlerini inşa etme planlarının parçası olduğu" kaydedildi.

Füze testini izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, testin, "Kuzey Kore'nin caydırıcı savaş araçlarını daha fazla mükemmelleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kim, "Kuzey Kore, sürdürülebilir ve kalıcı barışı ve istikrarı koruma misyonunu yerine getirmek için gelişmiş askeri güç temelini sorumlu şekilde güçlendirmek üzere daima çaba gösterecektir." ifadesini kullandı.

Güney Kore ordusu da füze testini doğrularken dün sabah saatlerinde birden çok füzenin Kuzey Kore'nin iç bölgelerinden Sarı Deniz'e ateşlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

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