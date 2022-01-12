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Dünya

Trump sorulara dayanamadı! 6 yıl sonra razı oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde 'hile' olduğu iddialarının ısrarlı bir şekilde sorgulanması üzerine NPR'a verdiği röportajı yarıda bıraktı. Ayrıca NPR'dan yapılan açıklamada Trump'ın ile röportajın 6 yıldır süren bir uğraş sonucunda yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:00
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Amerikan kamu radyosu NPR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile röportaj için 6 yıldır uğraşılıyordu ve Trump dün röportaj vermeye razı oldu.

Röportajın 15 dakika olarak planlandığı belirtilen açıklamada, 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının ne derece doğru olduğu ve bu iddiaların 6 Ocak Kongre baskınındaki rolünün ısrarlı bir şekilde sorulması üzerine Trump'ın 9 dakikanın ardından röportajı kestiği kaydedildi.

Açıklamada, "Seçimlerde hile iddialarının 6 Ocak Kongre baskınına ilham olup olmadığının sorulması üzerine Trump aniden telefonu kapattı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan röportaj boyunca Trump'ın Cumhuriyetçilerden kendi iddialarını desteklemesini istediği aktarıldı.

- TRUMP'IN SEÇİM İDDİALARI

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor. Trump, bu konuda birçok eyalette açtığı davayı kaybetti.

Ayrıca 6 Ocak 2021'de söz konusu seçimlerin onaylanması için yapılan oturum esnasında, Trump destekçileri ABD Kongresini basmış olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Baskının ardından Trump, 2. kez azil soruşturması ile karşı karşıya kalmış, ancak Senatoda yapılan oylamada aklanmıştı.

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