Trump, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söz konusu üst düzey örgüt üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerini tehdit ettiğini belirten Trump, kendisinin talimatı doğrultusunda sabah yapılan nokta atışı hava saldırısıyla üst düzey örgüt üyesi ile başka teröristlerin öldürüldüğünü ifade etti.

Trump, saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirterek, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." ifadesini kullandı.

Bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Trump, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz." dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: DEAŞ'IN SALDIRI KABİLİYETİNİ AZALTTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey örgüt üyesine yönelik Somali'de düzenlenen operasyonun, DEAŞ'ın saldırı kabiliyetini azalttığını bildirdi.

Hegseth, ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını aktaran Hegseth, Somali'deki Golis Dağları'nda gizlenen DEAŞ üyelerinin hedef alındığını belirtti.

Hegseth, ilk belirlemelere göre birçok örgüt üyesinin öldürüldüğünü vurgulayarak, "Bu saldırı DEAŞ'ın terör saldırısı düzenleme ve gerçekleştirme kabiliyetini daha da azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, operasyonla Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin öldürüldüğünü, sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirtmiş, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırılarının planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi ama ben yaptım." ifadesini kullanmıştı.