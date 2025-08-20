İSTANBUL 28°C / 18°C
Dünya

Trump, soykırımcı Netanyahu'yu ve kendini ''savaş kahramanı'' ilan etti

Trump, Filistin'de soykırıma imza atan Netanyahu'nun 'savaş kahramanı' olduğunu söyleyerek, İran'ın nükleer tesislerine hava saldırılarını onayladığı için kendisinin de 'savaş kahramanı' olduğunu ifade etti.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Mark Levin'in radyo programına katıldı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret ederek, "O iyi bir adam. O, orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim. Kimse önemsemiyor. Ama ben de öyleyim" dedi. ABD'nin İran'daki 3 önemli nükleer tesise yönelik saldırısını işaret eden Trump, "O uçakları ben gönderdim" ifadesini kullandı.

Hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmıştı

Netanyahu hakkında geçtiğimiz Kasım ayında Gazze'de işlediği belirtilen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı.

