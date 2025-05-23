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Dünya

Trump ''soykırımın kanıtı'' diyerek sunmuştu... Gerçek bambaşka çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin gösterdiği bir görüntüye ait olan ekran görüntüsü çıktılarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

IHA23 Mayıs 2025 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Trump ''soykırımın kanıtı'' diyerek sunmuştu... Gerçek bambaşka çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaşadığı "soykırım" tartışmasında yeni gelişme yaşandı. Trump'ın dün Ramaphosa'ya Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin bir görüntüye ait olan ekran görüntüsü çıktılarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

Görüşmede Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan Trump, ekran görüntülerinin çıktısını kameralara göstermiş ve "Bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler" demişti.

İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Djaffar Al Katanty tarafından çekilen ve 3 Şubat'ta yayınlanan görüntülerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde çekildiği ve insani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı anlara ait olduğu ifade edildi. Görüntülerin, M23 isyancı grubuyla yaşanan çatışmaların ardından düzenlenen toplu cenaze töreni olduğu aktarıldı.

"BU VİDEOLAR BANA GÖSTERİLMEDEN ÖNCE NEREDE ÇEKİLDİĞİNİ BİLMEK İSTERDİM"

Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin izlettiği görüntülerin ardından Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" demişti.

Ramaphosa ise görüntüleri daha önce görmediğini belirtmiş, "Bu videolar bana gösterilmeden önce nerede çekildiğini bilmek isterdim" ifadelerini kullanmıştı. Ramaphosa, "Güney Afrika'da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil, çoğunlukla siyahlardır" demişti.

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