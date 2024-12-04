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Dünya

Trump, SpaceX roketiyle uzaya çıkan milyarder Isaacman'i NASA Direktörlüğüne aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Jared Isaacman'i ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Trump, SpaceX roketiyle uzaya çıkan milyarder Isaacman'i NASA Direktörlüğüne aday gösterdi
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kendi yönetiminde NASA'nın idaresi konusunda Isaacman'e güvendiğini belirtti.

NASA yüzlerce çalışanın işine son verecek

Trump, daha önce iki kez uzaya çıkmış olmasıyla tanınan iş adamı Isaacman'in liderliği altında NASA'nın yeni görevlere başarıyla adım atacağını ve kendisinin NASA'yı yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığını söyledi.

SPACEX ROKETİYLE İKİNCİ KEZ UZAYA ÇIKMASIYLA BİLİNİYOR

İlk olarak 2021 yılında milyarder iş adamı Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'e ait bir roketle uzaya çıkan Isaacman, geçen eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.

Trump'ın NASA Direktörlüğü adaylık teklifini kabul ettiğini yazılı bir açıklamayla duyuran Amerikalı iş adamı, "Uzaydan harika gezegenimizi görme onuruna eriştikten sonra Amerika'nın insanlık tarihinin en inanılmaz macerasına öncülük etmesi noktasında çok tutkuluyum." ifadesini kullandı.

"Putin ve Musk gizlice görüşüyor" iddiası NASA'yı ayağa kaldırdı!

Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, Shifts4 adlı ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendine yer edindi.

Isaacman'in NASA Direktörü olmak için Senato'dan onay alması gerekiyor.

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