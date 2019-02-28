Trump: Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde yüzünü geri aldık
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ın elinde tuttuğu toprakların yüzde yüzünün ABD destekli güçler tarafından geri alındığını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, 'ABD destekli güçlerin' DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde yüzünü geri aldığını söyledi.
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