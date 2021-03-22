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Dünya

Trump sürprizle geri dönüyor!

Eski ABD Başkanı Trump'ın kısa süre içinde kendisine ait bir platformla sosyal medyaya geri döneceği açıklandı.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 07:34 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 07:34
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Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan Jason Miller, Fox TV'ye verdiği mülakatta, "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor." dedi.

Miller, bu sosyal medya platformunun Trump'a ait olacağını belirterek, "Bu, oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın ne yaptığını görmek için onu izleyecek." diye konuştu.

Trump'ın yeni sosyal medya platformu için birçok şirketten teklif aldığını ve kendi ekibini kurmaya başladığını dile getiren Miller, "Çok büyük bir platform olacak, on milyonlarca insanı oraya taşıyacak." ifadesini kullandı.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformları Twitter ile Facebook, 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından sonra Trump'ın hesaplarını önce geçici, daha sonra da sürekli olarak kapatmıştı.

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