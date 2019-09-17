26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7068
  • 6,3215
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, Suudilere müjde verdi, Çinlileri tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile şu anda görüşmeyi tercih etmeyeceğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Trump, New Mexico eyaletinden California'ya geçerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.
 
Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle petrol fiyatlarının artmasının ardından ABD'nin stratejik petrol rezervlerini açıp açmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 
 
ABD'nin rezervlerini açmaya gerek duymadığını ancak buna istekli olduğunu vurgulayan Trump, "Biz enerjinin tartışmasız şampiyonuyuz. İkinci ve üçüncü olan Suudi Arabistan ve Rusya'nın çok önündeyiz. Gerek olacağını düşünmüyoruz ama stratejik petrol rezervini kullanmak istersek onları açarım." ifadesini kullandı. 
 
- Bolton'ın yerine muhtemel adayları açıkladı
 
Başkan Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın koltuğuna düşündükleri isimlerin ise Trump'ın Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O’Brien, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ric Waddell, Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlik Sekreteri Lisa E. Gordon-Hagerty, Güvenlik Politikaları Merkezi Yöneticisi Fred Fleitz ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Keith Kellogg olduğunu açıkladı.
 
- Çin'e gözdağı 
 
ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Çin ile herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Trump, yakın zamanda, seçimden önce ya da sadece bir gün sonra bir anlaşma olabileceğini kaydetti. 
 
Trump, "Eğer Çin ile anlaşma seçimlerden sonra olursa, daha önce hiç görmediğiniz türden bir anlaşma olur. Çin'in bildiği en büyük anlaşma olur. Seçimleri kazanacağımı düşünüyorum. Çin benim kolayca kazanacağımı düşünüyor ve bu konuda endişeli çünkü onlara anlaşmanın seçimden sonra olursa şu anda yapılacak bir anlaşmadan daha kötü olacağını söyledim." diye konuştu.

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Netanyahu seçimleri kaybetti

Netanyahu seçimleri kaybetti

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

BDDK'dan önemli açıklama

BDDK'dan önemli açıklama

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu

BMGK, UNAMA'nın görev süresini uzattı

BMGK, UNAMA'nın görev süresini uzattı
 

POPÜLER HABERLER

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA