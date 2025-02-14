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Dünya

Trump, Tahavvur Rana kararını açıkladı: Hindistan'a iade edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentindeki terör saldırılarına karışmakla suçlanan Tahavvur Rana'nın bu ülkeye iade edileceğini söyledi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Trump, Tahavvur Rana kararını açıkladı: Hindistan'a iade edilecek
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Trump, resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırladığı Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yaptı.

Mumbai'de 2008 yılında 160'tan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarıyla bağlantılı Pakistan asıllı Kanada vatandaşı Rana'nın adaletle yüzleşmek üzere Hindistan'a gönderileceğini ifade eden Trump, suçla mücadele konusunda Hindistan'la çalışmaların süreceğini vurguladı.

İade kararının ardından Trump'a teşekkürlerini sunan Başbakan Modi de şüphelinin yargılanması için uygun adımların bir an önce atılacağını dile getirdi.

Kasım 2008'de Mumbai'de birden fazla noktanın hedef alınması ve birkaç gün süren koordineli bombalı ve silahlı saldırılar sonucu 160'tan fazla kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Rana, terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2009'da ABD'de tutuklanmıştı.

- TRUMP, KANADA'NIN 51. EYALET OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN SÖYLEMLERİNİ TEKRARLADI

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olabileceği yönündeki açıklamalarını yineleyen Trump, eyalet olmayı kabul etmesi durumunda "Kanada'daki vergilerin düşeceğini ve güvenliklerinin artacağını" savundu.

Trump, "Eyalet olmadıkları halde neden Kanada'ya yılda 200 milyar dolar ödeyelim? Bunu eyalet için yaparsınız, başka bir ülke için değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

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