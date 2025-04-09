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Dünya

Trump, tarifelerden günde 2 milyar dolar gelir sağladıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Trump, tarifelerden günde 2 milyar dolar gelir sağladıklarını söyledi
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Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Özel ticaret anlaşmaları" şeklinde nitelendirdiği karşılıklı tarifelerden günlük yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını belirten Trump, bu konuda "çok iyi iş çıkardıklarını" ifade etti.

Trump, "Şu anda Japonya bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor, Güney Kore anlaşma yapmak için buraya geliyor ve diğerleri de aynı şekilde." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Trump'a ulaştığını belirtmiş, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Leavitt, Trump'ın ABD ile anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktarmıştı.

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