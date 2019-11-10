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Trump tarih verdi... Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak

ABD Başkanı Trump, 'Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için dökümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz.' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ikinci bir görüşmenin dökümünü salı günü yayımlayacaklarını bildirdi.

Trump, Alabama eyaletine hareket etmeden önce Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için dökümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz." dedi.

Zelenskiy ile aslında biri nisan diğeri temmuzda iki telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren Trump, "İkinci dökümü okuyup yanlış bir şey olup olmadığını siz söyleyin bakalım bana." diye konuştu.

Dökümler ise nisandaki telefon görüşmesine ait

Beyaz Saray, temmuzdaki görüşmenin dökümünü yayımlamıştı, salı günü yayımlanması beklenen dökümler ise nisandaki telefon görüşmesine ait.

Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilki, gelecek hafta çarşamba başlayacak.

Öte yandan Cumhuriyetçiler ise eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de tanık olarak dinlenmesini istiyor.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

 

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