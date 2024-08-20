Trump, Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü

CNN'nin haberine göre, Trump, Truth Social hesabından Taylor Swift ve onun hayranları hakkında paylaşım yaptı.

Trump, "Kabul ediyorum" açıklamasıyla, yapay zeka ile oluşturulmuş Swift'in bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

Eski Başkan, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.