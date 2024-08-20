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Dünya

Trump, Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yapay zeka ile oluşturulmuş Taylor Swift fotoğrafını paylaşarak, ünlü şarkıcının desteğini aldığını iddia etti.

AA20 Ağustos 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
Trump, Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü
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CNN'nin haberine göre, Trump, Truth Social hesabından Taylor Swift ve onun hayranları hakkında paylaşım yaptı.

Trump, "Kabul ediyorum" açıklamasıyla, yapay zeka ile oluşturulmuş Swift'in bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

'TAYLOR, TRUMP'A OY VERMENİZİ İSTİYOR'

Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

Eski Başkan, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

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