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Dünya

Trump, Tayvan politikasına dair ilk sinyali verdi: Onları korumamız için ödeme yapsınlar

ABD eski Başkanı Donald Trump, seçimleri kazanması halinde Tayvan politikasına dair ilk sinyali verdi. Trump konu hakkında yaptığı açıklamada, 'Onları (Çin'e karşı) korumamız için Tayvan'ın ABD'ye ödeme yapması gerekiyor.' dedi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Trump, Tayvan politikasına dair ilk sinyali verdi: Onları korumamız için ödeme yapsınlar
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The Guardian'ın haberine göre, Trump, Bloomberg Businessweek'e verdiği röportajda, seçimleri kazanması halinde ABD'nin Tayvan'ı koruyup korumayacağı sorusunu yanıtladı. Trump, ABD'nin "bir sigorta şirketinden farksız" olduğunu ve "Tayvan'ın ABD'ye hiçbir şey vermediğini" belirterek, "Onları korumamız için Tayvan'ın ABD'ye ödeme yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEZDİM"

Çin'in, Tayvan'a yönelik eylemlerine dikkati çeken Trump, "Onların yerinde olsam kendimi güvende hissetmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Tayvan'ın ABD'deki yarı iletken endüstrisinin "neredeyse tamamını" ele geçirdiğini ileri sürerek, "Tüm çip işimizi aldılar, çok zenginler. Sigorta poliçesinden farkımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

ABD'de nisanda Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı açıklanmıştı.

ABD'DEN TAYVAN'A DEV DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketine göre, 8,1 milyar dolar Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

ABD hükümeti, 2025 yılı bütçe teklifinde ilk kez Tayvan'ın öz savunmasını desteklemek üzere 100 milyon dolar özel ödenek talebinde bulunmuştu.

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