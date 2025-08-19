İSTANBUL 29°C / 21°C
  Dünya
  ''Trump toplantı sürerken aradı'' iddiası! Açıklama geldi
Dünya

''Trump toplantı sürerken aradı'' iddiası! Açıklama geldi

Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın, Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşme sırasında Putin'i aradığını öne sürdü. Kremlin'den 'Putin ve Trump arasında samimi ve oldukça yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.' açıklaması geldi. Telefonun ise zirvenin hemen ardından geldiği ifade edildi.

AA19 Ağustos 2025 Salı 07:24 - Güncelleme:
''Trump toplantı sürerken aradı'' iddiası! Açıklama geldi
Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.

Bild gazetesinin haberine göre Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler ile yaptığı toplantısını bölerek, Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapacağı toplantıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayacağını belirtmişti.

KREMLİN: PUTİN VE TRUMP ARASINDA SAMİMİ VE OLDUKÇA YAPICI BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler." diye konuştu.

Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.

Uşakov, "Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

