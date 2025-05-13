Perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin yanı sıra Suriye konusunda da Başkan Erdoğan ile çalıştıklarını ve bu ülkeye yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi.

Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri konusunda, "Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.

Trump, toplantıda yarar sağlayacağını düşünürse İstanbul'a gelmeyi düşüneceğini de vurguladı.

KOMŞUDA TÜRKİYE PANİĞİ

Donald Trump'ın açıklamaları komşuda büyük panikle karşılandı.

Hellas Jorunal'da değerlendirmelerde bulunan Michalis Ignatiou, Trump'ın olası Türkiye ziyaretinin bölgedeki tüm ülkeler, özellikle de İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi için iyi bir haber olmadığını söyledi.