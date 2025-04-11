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Dünya

Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi? ABD'den resmi açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı gezide Türkiye'yi de ziyaret edip etmeyeceği hakkında, 'Bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir.' değerlendirmesini yaptı.

AA11 Nisan 2025 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi? ABD'den resmi açıklama
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili gündemi değerlendirdi.

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." şeklinde yanıt verdi.

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

  • Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt
  • Leavitt
  • Karoline Leavitt

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