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Dünya

Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi? Bakan Fidan: Henüz kesinleşmiş bir tarih yok

ABD Başkanı Trump'ın muhtemel Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Erdoğan-Trump görüşmesinin yer ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. 'Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur?' diye konuşuyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 13:51 - Güncelleme:
Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi? Bakan Fidan: Henüz kesinleşmiş bir tarih yok
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın muhtemel Türkiye ziyaretiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:

Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Erdoğan-Trump görüşmesinin yer ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. 'Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur?' diye konuşuyoruz.

"ŞARTLAR SAĞLANDIĞINDA CUMHURBAŞKANIMIZ SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK"

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek." diye konuştu.

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