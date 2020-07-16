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Dünya

''Trump Twitter'da kalacak''

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabının dün ele geçirilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 22:58 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:58
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McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabının dün ele geçirilmesinin ardından Trump'ın hesabını kapatıp kapatmayacağına ilişkin bir soruya Kayleigh McEnany, "Trump Twitter'da kalacak. Dünkü saldırılar esnasında başkanın Twitter hesabında bir güvenlik sorunu oluşmadı." yanıtını verdi.

McEnany, ABD, İngiltere ve Kanada'nın istihbarat kuruluşlarının, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçlamasına yönelik ise "Aşı çalışması konusundaki bilgilerin güvenliğini sağlamak için müttefiklerimizle çalışıyoruz. Bu tarz eylemlerin farkındayız." diye konuştu.

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