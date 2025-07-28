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Dünya

Trump: Ukrayna'da ateşkes için Putin beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Trump, 'Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım' dedi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Trump: Ukrayna'da ateşkes için Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
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Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin konuşan Trump, "Başkan Putin hayal kırıklığına uğrattı. Çok hayal kırıklığına uğradım. Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım" dedi.

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağını açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan MOEX, Trump'ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını söylerken, bugün söz konusu mühleti kısaltacağını ifade etti.

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