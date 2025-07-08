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Dünya

Trump: Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya savunma amaçlı daha fazla silah göndereceklerini ifade ederek, 'Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler' dedi.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 11:24 - Güncelleme:
Trump: Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'yu ağırladı. Görüşmenin ardından Netanyahu ile akşam yemeğine geçen Trump, yemekte yaptığı kısa açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın şiddetlenen saldırılarına karşı savunma amaçlı daha fazla silah göndereceğini söyledi.

Ukrayna'ya desteklerinin süreceği sinyalini veren Trump, "Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar. Daha fazla silah göndermemiz gerekecek, öncelikle de savunma silahları" ifadelerini kullandı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya ek savunma silahları gönderileceği ve kalıcı bir barışın sağlanması için çabalar sürerken Ukraynalıların kendilerini savunabilmelerine destek verileceği kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna'ya verilecek silahlara ilişkin detay paylaşılmadı.

Tump, Cuma günü yaptığı açıklamada ise Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Patriot füzelerine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

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