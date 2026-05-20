ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026'nın ilk çeyreğinde 3 bin 500'den fazla hisse senedi alım satımı yaptığı ortaya çıktı.

Geçen hafta sunulan bir resmi belgede Trump adına Nvidia, Microsoft ve Boeing gibi firmalardan yapılan alım-satımlar dikkat çekti.

Financial Times'a göre toplamda yüz milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirildi ama bunun sonucunda başkan Trump'ın ne kadar para kazandığı ya da ne kadar para kaybettiğine dair bir açıklama yer almadı.

Axios'ta da yer alan bir başka haberde ise, "Daha önce borsada aktif olarak işlem yapan bir başkan görmemiştik" denildi.

