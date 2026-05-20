  • Trump ülke tarihine geçti! 3 ayda 3 bin 500 hisse aldı
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın İran'la savaşı sürdürdüğü ilk çeyrekte kendi adına 3.500'den fazla hisse senedi alım satımı yaptığı açıklandı. Trump bunu yapan ilk ABD başkanı oldu.

METE ALİ MAVİŞ20 Mayıs 2026 Çarşamba 08:08 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026'nın ilk çeyreğinde 3 bin 500'den fazla hisse senedi alım satımı yaptığı ortaya çıktı.

Geçen hafta sunulan bir resmi belgede Trump adına Nvidia, Microsoft ve Boeing gibi firmalardan yapılan alım-satımlar dikkat çekti.

Financial Times'a göre toplamda yüz milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirildi ama bunun sonucunda başkan Trump'ın ne kadar para kazandığı ya da ne kadar para kaybettiğine dair bir açıklama yer almadı.

Axios'ta da yer alan bir başka haberde ise, "Daha önce borsada aktif olarak işlem yapan bir başkan görmemiştik" denildi.

