Trump, 'İstihbarat'ın başına onu aday gösterdi

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6647
  • 6,3
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdi. Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senatoda onay alması gerekiyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Teksas vekili ve eski savcı Ratcliffe'i ülkedeki çatı istihbarat kurumunun başına getireceğini duyurdu.

Donald Trump, halen bu görevi yürüten Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'da onay alması gerekiyor.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ağabey Selman hayatını kaybetti

Ağabey Selman hayatını kaybetti

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Trump, 'İstihbarat'ın başına onu aday gösterdi

Trump, 'İstihbarat'ın başına onu aday gösterdi

Ferruh Bozbeyli vefat etti

Ferruh Bozbeyli vefat etti

Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır
 

POPÜLER HABERLER

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

ASELSAN geliştirdi! 'ATOM' göreve başlıyor

ASELSAN geliştirdi! 'ATOM' göreve başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA