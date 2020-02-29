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Dünya

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe'i yeniden aday gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Cumhuriyetçi John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıkladı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi08:00 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:00

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ratcliffe'in Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

- TRUMP DAHA ÖNCE DE RATCLİFFE'İ ADAY GÖSTERMİŞTİ

Ratcliffe, Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında başkanın savunma ekibinde yer almıştı.

DNI görevini daha önce sürdüren Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Trump, Ratcliffe'i bu koltuk için aday göstermiş ancak Kongreden gelen itirazlar nedeniyle adaylığını geri çekmişti.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan DNI, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

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