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  • Trump, üniversitelerdeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti
Dünya

Trump, üniversitelerdeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, 'yasa dışı' gösterilere izin veren üniversite ve diğer eğitim kurumlarının federal fonlarının kesileceğini ve 'provokatörlerin' hapse atılacağını ya da geldikleri ülkeye geri gönderileceğini açıkladı.

AA4 Mart 2025 Salı 19:46 - Güncelleme:
Trump, üniversitelerdeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, üniversite kampüslerindeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti.

Trump, "Yasa dışı protestolara izin veren herhangi bir okul veya üniversitenin tüm federal fonları durdurulacaktır. Provokatörler hapse gidecek ve/veya geldikleri ülkeye kalıcı olarak geri gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ülke geneline yayılan Gazze gösterileri ile ilgili açıklamalarında bu tür gösterilere izin verilmemesi gerektiğini ve bu göstericilerin suç işlediğini savunan Trump, bugünkü açıklamasında, bu gösterilere katılan Amerikalı öğrencilerin de okullarından atılacağını ve suça bağlı olarak tutuklanabileceklerini belirtti.

"ARTIK MASKE YOK"

Mesajını, "Artık maske yok!" diye bitiren Trump'ın kampüs gösterilerine ilişkin açıklaması, ABD'deki ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Trump'ın paylaşımına Cumhuriyetçiler destek verirken, daha Demokrat eğilimli kullanıcıların bu tedbirleri "ifade özgürlüğüne aykırı" şeklinde yorumlamaları dikkati çekti.

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