Trump ve Arap liderler zirvesi ertelendi

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre İran'ın bölgedeki faaliyetlerine ve tehditlerine karşı Suudi Arabistan'ın teklif ettiği "Arap NATO'su" fikrinin tehlikede olduğu belirtildi.

İsmini açıklmayan üç ABD'li kaynak Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında vahşice öldürülmüş olmasına Batının öfkeyle karşılık verdiği ve bu yüzden Arao NATO'su fikrinin daha da karmaşıklaştığı ifade edildi.

Daha önce Ocak ayına ertelenen Trump ve Arap liderleri zirvesinin artık belirsiz bir tarihe ertelendiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın zirveye katılım göstermesinin büyük öfkeye neden olacağı ve tepki çekeceğini belirten üst düzey Trump yönetiminden bir yetkili, "Kaşıkçı meselesi bir ülkeden ve bir meseleden çok daha büyüktür" diyerek Arap NATO'su fikrinin karmaşık bir hal aldığını söyledi.