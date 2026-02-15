İSTANBUL 23°C / 13°C
Dünya

Trump ve Netanyahu'nun İran planı sızdırıldı! Hedefte Çin de var

Beyaz Saray'daki kritik zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a yönelik baskıyı özellikle Çin'e petrol satışları üzerinden artırma konusunda mutabık kaldığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD yetkili, Trump ile Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'daki görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Söz konusu yetkililere göre Trump ve Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı, özellikle İran'ın Çin'e gerçekleştirdiği petrol satışları üzerinden artırma konusunda anlaştı.

Buna göre, İran'ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e gerçekleştiği, eğer Çin'in, İran'dan petrol alımları azaltılırsa, bunun İran üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artıracağı değerlendirildi.

ABD'li yetkililer, İran'a bu azami baskı kampanyasının, İran ile nükleer görüşmeler ve diplomasinin başarısız olması durumunda olası saldırılar için Orta Doğu'da devam eden askeri yığılma ile birlikte yürütüleceği bilgisini aktardı.

"MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINI GÖRECEĞİZ, BİR DENEYELİM"

ABD'li yetkililer ayrıca, Netanyahu ve Trump'ın görüşmede, İran'ın nükleer silah edinme yeteneğinin olmaması nihai hedefi konusunda anlaştıklarını ancak bu hedefe nasıl ulaşacakları üzerinde farklılıklar ortaya çıktığını belirtti.

Yetkililer, Netanyahu'nun İran'la iyi bir anlaşma yapmanın imkansız olduğu, bir anlaşma imzalansa bile İran'ın buna uymayacağı yönünde Trump'ı ikna etmeye çalıştığını ancak Trump'ın Netanyahu'ya İran'la bir anlaşmaya varma şansının olduğunu düşündüğünü söylediğini aktardı.

ABDli yetkililer, Trump'ın Netanyahu'ya, "Mümkün olup olmadığını göreceğiz, bir deneyelim" dediğini belirtti.

Trump'ın bu kapsamda, müzakereleri yürüten Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'e İran'la bir anlaşmaya varma olasılığının ne olduğunu sorduğu, Witkoff ve Kushner'in Trump'a İran'la iyi bir anlaşmaya varmanın "zor olduğunu" ancak şu ana kadar "İranlıların doğru şeyleri söylediğini" ilettikleri öne sürüldü.

NETANYAHU İLE TRUMP İRAN'I GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını görüşme gerçekleştirmişti.

Netanyahu, Trump ile 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak, Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tutmuştu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazmıştı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.

