Trump ve Rutte'den basına kapalı zirve: NATO'dan çekilme masada mı?

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İran ile varılan geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı görüşme, ittifakın geleceğine dair soru işaretlerinin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

TRUMP VE RUTTE'DEN BEYAZ SARAY'DA BASINA KAPALI ZİRVE

ABD Başkanı Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı dönemde bir araya geldi.

Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede, ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı kaydedildi.

LEAVITT'TEN NATO'DAN ÇEKİLME SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e yöneltilen "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek." yanıtını vermişti.