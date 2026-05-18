18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
  Trump ve Şi'den Kuzey Kore kararı... Nükleer konusunda anlaştılar
Trump ve Şi'den Kuzey Kore kararı... Nükleer konusunda anlaştılar

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki ortak hedeflerini teyit etti. İki lider İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konularında da anlaşmaya vardı; Trump, Şi'yi sonbaharda Washington'a davet etti.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 00:13 - Güncelleme:
ABD ve Çin arasındaki üst düzey diplomasi trafiği somut sonuçlar doğurdu. Beyaz Saray, iki liderin Pekin'deki görüşmesinin ardından kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Kuzey Kore'den İran'a, Hürmüz Boğazı'ndan G20 sürecine kadar geniş bir yelpazede varılan mutabakatlar sıralandı.

BEYAZ SARAY'DAN KUZEY KORE İÇİN ORTAK HEDEF VURGUSU

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda "ortak hedeflerini teyit ettiklerini" bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Çin'e yaptığı son ziyarette, Şi ile "dünya genelindeki işletmeler ve tüketiciler için istikrarı ve güveni artıracak çeşitli konularda mutabakata vardığı" belirtildi.

TRUMP'TAN Şİ'YE SONBAHAR İÇİN WASHINGTON DAVETİ

Açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Şi, ABD ve Çin'in adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişki kurması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Başkan Trump, Şi'yi sonbaharda Washington'a yapacağı ziyarette ağırlayacak." ifadesi kullanıldı.

Pekin'deki görüşmede ele alınan konuların sıralandığı açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Şi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki ortak hedeflerini teyit etti." denildi.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DA MUTABAKAT SAĞLANDI

Açıklamada, iki liderin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda da "hemfikir olduğu", Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çağrısında bulunduğu, hiçbir ülke veya kuruluşun geçiş ücreti almasına izin verilemeyeceği konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Çin'in bu yılın ilerleyen aylarında düzenlenecek G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerine ev sahipliği süreçlerinde "birbirini destekleyeceği" bilgisine yer verildi.

