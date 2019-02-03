Trump: Venezuela'ya askeri müdahale bir seçenek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS kanalının "Face The Nation" programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Trump, "Venezuela’da ABD ordusunu kullanmanıza ne sebep olurdu? sorusuna, "Bunu söylemek istemiyorum. Ama kesinlikle bu bir seçenek" yanıtını verdi.

"Görevi bırakmaya ikna etmek için Maduro ile kişisel olarak müzakere eder miydiniz?" diye sorulduğunda ise Trump, Maduro'dan birkaç ay önce görüşme talebi geldiğini ve talebi reddettiğini ileri sürdü.

Maduro ile görüşmeyeceğini kesin bir dille ifade eden Trump, "Bunu söyleyebilirim. O zaman 'hayır'a karar verdim, çünkü Venezuela’da çok korkunç şeyler oluyor. Bu, dünyanın çok önemli bir parçası olan bir bölgenin en zengin ülkesiydi. Ve şimdi yoksulluğa bakıyorsunuz ve acıya bakıyorsunuz, suça bakıyorsunuz ve olanlara bakıyorsunuz. Bu yüzden sürecin tükendiğini düşünüyorum - çok büyük muazzam protestolar var" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I İZLEMEK İÇİN IRAK'TA ASKER TUTMAK İSTİYORUM"

Ortadoğu'ya dair de değerlendirmelerde bulunan Trump, Irak'taki ABD askeri varlığını "İran'ı izlemek" için devam ettirmek istediğini ifade etti.

Trump, "Tek istediğim izleyebilmek. Irak'ta inşa edilen inanılmaz ve pahalı bir askeri üs var. Sıkıntılı Orta Doğu'nun farklı bölgelerine bakmak için mükemmel bir konumda bulunuyor. Ve bu birçok insanın anlamadığı şey. İzlemeye devam edeceğiz ve görmeye devam edeceğiz. Eğer bir sorun olursa, birisi nükleer silahlar veya başka şeyler yapmak istiyorsa, onlardan yapmadan önce bunu bileceğiz" şeklinde konuştu.

"ASKERLER SURİYE'DEN IRAK'A ÇEKİLECEK"

Suriye'den ABD askerlerinin çekilme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ'ın son kalıntılarını temizledikçe çekilmeye başladıklarını belirterek, çekilen askerlerin Irak'taki üsse ve en nihayetinde bazılarının da ABD'ye döneceğini belirtti.

Askerlerin çekilmesi halinde terör örgütlerinin tekrar alan kazanabileceğine dair ABD kamuoyundaki endişeler sorulduğunda ise Trump, çok iyi ve hızlı kargo uçaklarının olduğunu gerekirse geri döneceklerini söyledi.

Trump, "ne yapacağımızı biliyor musun? Gerekirse geri geleceğiz. Çok hızlı uçaklarımız var, çok iyi kargo uçaklarımız var. Çok çabuk geri gelebiliriz ve ben gitmiyorum. Irak'ta bir üssümüz var ve bu üs harika bir yapı. Orada olacağız. Ve açıkçası, biz hilafeti (DEAŞ) Irak'tan vuruyoruz ve Suriye'den yavaşça çekiliyoruz." şeklinde konuştu.

"MATTİS'İN İSTAFASINI BEN İSTEDİM"

Suriye'den ABD askerlerini çekme kararına tepki olarak istifa eden eski Savunma Bakanı James Mattis hakkında da konuşan Trump, "(Mattis) İstifa etti, çünkü ben istifa etmesini istedim" ifadelerini kullandı.

Mattis'e büyük bütçeler verdiğini ancak Afganistan’da iyi iş çıkaramadığını söyleyen Trump, "Afganistan'da yaptığı işten memnun değildim...Onunla mutlu değildim ama iyi olmasını diliyorum." dedi.