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Dünya

Trump ''vergi indirimi''ni imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 07:45 - Güncelleme:
Trump ''vergi indirimi''ni imzaladı
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamasında, Kongre'den geçen vergi ve harcama tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tasarıyı imzaladığımda şimdiye kadarki en büyük zaferimizi resmileştirmiş olacağız." ifadesini kullanan Trump, söz konusu düzenlemenin ülke tarihinde bu türdeki "en büyük yasa tasarısı" olduğunu vurguladı.

Hiçbir Demokratın tasarıya "evet" oyu vermediğine işaret eden Trump, "Bunu biliyorduk çünkü ya ülkeye ya bana ya da her ikisine duydukları nefret çok büyük. Hiç oy vermediler ve bu korkunç bir şey. Demokratlar tarafından ortaya atılan olumsuz bir şey görürseniz, bu tamamen bir aldatmacadır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, tasarının Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimi, en büyük harcama kesintisi ve en büyük sınır güvenliği yatırımını içerdiğini anlattı.

Tasarının masasına gelmesi için çalışan Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörlere teşekkür eden Trump, "Bu yasa tasarısı muazzam bir ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve ülkeyi ayakta tutan fabrika işçileri, çiftçiler, tamirciler, garsonlar, polis memurları, itfaiyeciler, kömür madencileri gibi çalışkan vatandaşları ayağa kaldıracak." dedi.

- "BORSA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

Trump, sadece dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda dünyanın en güçlü sınırlarına da sahip olacaklarını vurguladı.

Ülkeye trilyonlarca dolar yatırım aktığını söyleyen Trump, "Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde. İstihdam tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Her şey tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Trump, konuşmasının ardından "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan düzenlemeyi imzalayarak yasalaştırdı.

- DÜZENLEME, VERGİ İNDİRİMLERİ VE HARCAMA KESİNTİLERİNİ İÇERİYOR

ABD Başkanı Trump'ın ilk dönemindeki vergi indirimlerinin kalıcı hale getiren ve kapsamını genişleten düzenlemede, sınır güvenliği ve göçmenlik denetimi için ciddi miktarda fon ayırılması ile savunma harcamalarının artırılması öngörülüyor.

Düzenleme, düşük gelirlilere sağlık sigortası ve beslenme yardımı sağlayan Medicaid ve SNAP gibi programların "yalnızca gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesine" ilişkin harcama kesintileri yapılmasını da içeriyor.

Temiz enerji teşviklerini kaldıran düzenleme, yerli enerji üretimi ve kömür gibi sektörler için yeni vergi teşvikleri sunuyor.

Düzenleme, bahşiş, fazla mesai veya belirli araç kredisi faizlerine vergi muafiyeti gibi maddeleri de içinde bulunduruyor.

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