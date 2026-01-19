İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2834
  • EURO
    50,382
  • ALTIN
    6500.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, von der Leyen'i Gazze Barış Kurulu'na davet etti
Dünya

Trump, von der Leyen'i Gazze Barış Kurulu'na davet etti

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini bildirdi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Trump, von der Leyen'i Gazze Barış Kurulu'na davet etti
ABONE OL

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD VE DİĞER ORTAKLARLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

AB'nin daveti memnuniyetle karşıladığını ve barış yönündeki çabaları desteklediklerini ifade eden El Anouni, "Özellikle Gazze'deki savaşa son verilmesine yönelik küresel düzeyde yürütülen çabalara katkı sunulması konusunda, bu hedefe birlikte nasıl ulaşabileceğimizi ABD ve diğer ortaklarla görüşmeye hazırız." diye konuştu.

GAZZE'DEKİ DURUMUN ÇOK BOYUTLU İHTİYAÇLARI

El Anouni, bu konuda ve AB'nin sunabileceği katkılar bağlamında ortaklarla yakın temas halinde olduklarını belirterek, AB'nin bu süreçte benzersiz bir uzmanlığa ve Gazze'deki durumun çok boyutlu ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çok boyutlu araç setine sahip olduğunu savundu.

Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini aktaran el Anouni, Gazze'deki çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir plana katkı sunmak istediklerini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.