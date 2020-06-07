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Dünya

Trump, Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

AA07 Haziran 2020 Pazar 17:39 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 17:42
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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde hızla geri gelebileceklerini kaydetti.

Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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