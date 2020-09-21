Trump: ABD'nin TikTok üzerinde tam hakimiyeti olmazsa anlaşmayı onaylamam

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:44

Daha önce gazetecilere ABD'li yazılım devi Oracle ile perakende satış devi Walmart'ın TikTok'un ABD'deki operasyonlarını devralmaya yönelik anlaşmasını onaylayacağına dair açıklama yapmış bulunan Trump, bu kez onay için koşul duyurdu.

Fox News'a konuşan Trump, Çin menşeli video paylaşım uygulaması ile ABD'li ortakları arasındaki anlaşma planının yönetiminin onayını alabilmesi için Oracle ve Walmart'ın TikTok üzerinde mutlak kontrol sağlaması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance'ın herhangi bir kontrolünün kalmaması gerektiğine işaret eden Trump, Oracle ve Walmart'a hitaben "(TikTok) Üzerinde mutlak kontrolleri olacak. Mutlak kontrolleri olmadığını bulursak, anlaşmayı onaylamayız" dedi. Durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Trump yönetimi, ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan, 175 milyondan fazla kez indirilen TikTok'un kullanıcı verilerini Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) verebileceği gerekçesiyle uygulamayı Amerikalı bir şirketin kontrolüne geçmediği takdirde yasaklama kararı çıkarmıştı.

Trump'ın ABD'de TikTok yasağı adımları üzerine ByteDance uygulama için Microsoft ve Oracle ile ilkin satış, ardından ortaklık görüşmelerine başladı.

Pazarlıkların doğrudan satıştan ortaklığa evrilmesinin nedeni, Pekin yönetiminin ihracat kontrol kurallarını güncelleyerek TikTok'un algoritmasının yabancı alıcıya devredilmesi üzerinde söz sahibi olması.

Bu süreçte Microsoft çekildiğini açıklarken, ByteDance ile Oracle-Walmart ortaklığı arasında Trump'ın yasağından kaçınmak için TikTok Global adında yeni bir şirket kurulması görüşmelerine geçildi. Haftasonunda Trump, bu üçlünün vardığı ve kendisinin onayına sunduğu anlaşmaya prensipte onay verdiğini söyledi.