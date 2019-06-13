Oval Ofis'te ABC Televizyonu'na konuşan Trump, bunun seçimlere dış müdahale sayılamayacağını da savundu.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, 2016 yılındaki kampanya döneminde, babasının kampanyası için yardım vadeden bir Rus delegasyonu ile buluşmuştu.

Televizyon röportajında Trump'a, "Bu yardım teklifinin hemen FBI'a iletilmesi gerekirdi" kanısı ile ilgili düşüncesi soruldu.

BBC'nin haberine göre Başkan Trump, "Biri sana rakiple ilgili elinde bilgiler olduğunu söyleycek. Sen de 'Hemen FBI'ı aramalıyım' diyeceksin. Yok daha neler" dedi.

Oval Ofis'te yapılan bu açıklamalar, 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan adaylığı için ismi geçen politikacıların tepkisini çekti.

Güçlü adaylardan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın bu açıklamalarla, seçimlere yabancı müdahaleyi "hoş karşıladığını" söyledi.

Bir diğer aday Elizabeth Warren ise "Muller Raporu, yabancı bir devletin 2016 seçimlerine, Trump lehine müdahalesini açıkça ortaya koymuştu. Trump şimdi de bunun bir daha tekrarlanabileceğini söylüyor. Onu azletmenin zamanı geldi" dedi.

Demokrat Parti'nin başkan adaylarından Kamala Harris de "Artık gerçekleri konuşalım. Başkan'ın kendisi bir ulusal güvenlik tehdidi haline gelmiştir" değerlendirmesini paylaştı.

MULLER RAPORU HANGİ SONUCA VARDI?

Donald Trump'ın kampanya ekibinin, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile gizli görüşmeler yaptığı iddiası, eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından araştırıldı.

22 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan 448 sayfalık rapor, Nisan ayı sonunda bazı bölümleri çıkartılmış halde kamuoyuna açıklandı.

Rapora göre, Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya'nın komplo kurduğuna dair somut bir kanıta ulaşılamadı.

Başkan'ın farklı şekillerde soruşturmayı sekteye uğratmaya çalışıp çalışmadığı konusunda da hukuki kanıtlar olmadığı belirtildi.

Trump sık sık soruşturmayı bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti.