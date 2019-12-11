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Trump, Yahudileri ağır sözlerle eleştirdi: Acımasız katillersiniz

ABD Başkanı Trump İsrail-Amerikan Konseyi Zirvesi’nde, Demokratlara oy veren Yahudileri ağır sözlerle eleştirdi: Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok.

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2020’daki Başkanık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Trump, Florida’da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi’ne katıldı.
 
Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, “Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile en büyük destekçilerim olacaksınız, onlar kazanırlarsa işsiz kalırsınız” diye konuştu.
 

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