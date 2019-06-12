Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Washington Post´ta yer alan habere göre Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray´ın ayrıntılarını paylaşmayı reddettiği ve Meksika´nın inkâr ettiği anlaşmanın belgesini, Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşurken ceketinin cebinden çıkarınca anlaşmaya ilişkin detaylar ifşa oldu.

Washington Post´un fotoğrafçısı Jabin Botsford tarafından fotoğraflanan belgede Meksikalı ve Amerikalı 2 kişinin imzası görülüyor. Ancak, haberde, imzaların ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilerine ya da yüksek seviyeli diplomatlarına ait olmadığı iddia ediliyor.

`Yük paylaşımı´ ve `mülteciler´ gibi ifadeler bulunan belgenin, ABD´den sığınma talep eden Orta Amerika´dakilerin sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika´da tutulacakları ve Meksika'nın 'güvenli üçüncü ülke' statüsü kazanacağı ile ilgili olabileceğine değiniliyor.

Ayrıca, belgede, Meksika´nın hangi yasaların ve düzenlemelerin değiştirileceğine karar vermesi gerektiği ve bu düzenlemelerin önümüzdeki 45 gün içinde yürürlüğe girip girmemesi Meksika hükümetinin kararına bağlı olduğuna dair bilgilerin yer aldığından bahsedildi.