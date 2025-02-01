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Dünya

Trump: Yasa dışı yabancıları geri gönderme konusunda rekor kırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da 6 ABD vatandaşının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, 'Tüm ülkelerden yasa dışı yabancıları geri gönderme konusunda rekor kırıyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Trump: Yasa dışı yabancıları geri gönderme konusunda rekor kırıyoruz
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Trump, Truth Social hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'dan 6 ABD vatandaşının "eve dönmesini" memnuniyetle karşıladığını kaydeden Trump, aynı zamanda Venezuela'nın ABD'de bulunan ve aralarında çete üyeleri de olan tüm Venezuelalı "yasa dışı yabancıları" geri almayı kabul ettiğini bildirdi.

Trump, Venezuela'nın söz konusu "yasa dışı yabancıların" ülkelerine dönüşünü de sağlayacağını taahhüt ettiğini aktararak, "Tüm ülkelerden yasa dışı yabancıları geri gönderme konusunda rekor kırıyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda ABD'den sınır dışı edilen suçlu sayısının da rekor seviyeye ulaştığını belirten Trump, "sınır istatistiklerinin" hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell ile görüşmesinin ardından 6 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtilmişti.

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