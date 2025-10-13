İSTANBUL 21°C / 13°C
Dünya

Trump: Yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız

Soykırım suçlusu katil İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump, 'Yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız.' dedi.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Trump: Yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız
ABD Başkanı Trump, soykırım suçlusu katil İsrail Meclisi'nde konuştu

Trump, konuşma yaparken protesto edildi. Protestocu, İsrail Meclisi'nden yaka paça dışarı atıldı.

ABD Başkanı Trump'ın konuşma yaptığı sırada Knesset üyeleri Ofer Cassif ve Eymen Ude, "Soykırım" yazılı pankart açtı.

İsrail Meclisi'nde protesto Trump konuşurken ortalık karıştı

"YENİ BİR ORTA DOĞU'NUN ŞAFAĞINDAYIZ"

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İsrail Parlamentosunda: Sonsuza kadar barış olacak. Yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız

Çok yardım aldık. Aklınıza gelmeyen bir çok kişiden yardım aldık. Nesiller boyunca bu an hatırlanacak. Her şeyin değişmeye başlandığı an olarak hatırlanacak. Orta Doğu'nun altın çağı olacak.

Rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a baskı yapan Arap ülkelerine teşekkür ediyorum.

Eğer bir savaşa girmemiz gerekirse bunun adı savaş olmayacak. Biz kendimizi savunacağız. ABD, dünyanın en güçlü ordusu. Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi.

8 ayda 8 savaşı bitirdiğiniz zaman savaşı sevmediğiniz anlaşılır. Benim kişiliğim savaşları sonlandırmaya daha yakın. Bu aynı zamanda isim değişimi ve yaklaşım değişimi, savaşa girmeyeceğiz ama kimsenin yapmadığı gibi kazanacağız.

Çok zorlu bir dönemdi. Sadece İsrailliler için değil Filistinliler için de çok daha parlak bir bölge ortaya çıkacak. Hem İsrail hem tüm Orta Doğu için artık gururlu uluslardan oluşan bir bölge ortaya çıkıyor.

Barış herkes için gelecek. Orta Doğu'da on yıllardır süren savaş sona erecek.

İran'ın büyük ölçekli nükleer silahları olsaydı bugün burada olmazdık. Biz çok büyük bir kara bulutu İsrail üzerinden dağıtmış olduk.

(İran) Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor. Onlar sadece hayatta kalmak istiyorlar. Dağları delip yeniden bir şeyler yapacaklarını düşünmüyorum.

Gazze'deki bütün bölgeler askerlerden en kısa sürede arınacak. Askeri birlikler oradan çekilecek.

Birazdan dünyanın en güçlü ve en zengin uluslarının liderleriyle bir araya geleceğim. Hep birlikte barışın sadece hayal ve umuttan ibaret olmadığını, bir gerçeklik olduğunu gösterdik. Artık Orta Doğu sıradışı potansiyelini kucaklayacak.

Gazze'ye biz de yardım edeceğiz. Herkesin katılmak istediği 'Barış Kurulu' oluştu. Bu kurula tüm uluslar benim başkanlık etmemi istiyorlar. Çünkü burada bir şeyleri inşa etmek için zenginliğe de ihtiyaç var. Burada Arap ve İslam ülkelerine de teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük miktarda para ortaya koyuyorlar.

Bibi'ye 'Dünya çok büyük ve çok güçlü. Önünde sonunda dünya kazanır. Ortam çok ısındı, öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' dedim.

