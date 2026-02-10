ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kanada'ya yeni bir tehdit geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada tarafından iki ülke arasındaki Detroit Nehri üzerinde inşa edilen yeni köprünün mülkiyetinin en az yarısını istedi.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Herkesin bildiği gibi, Kanada yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ne çok adaletsiz davrandı. Şimdi ise işler hızlı bir şekilde ABD lehine dönüyor! Ama düşünün, Kanada Ontario ile Michigan arasında devasa bir köprü inşa ediyor. Hem Kanada hem ABD tarafına sahipler ve elbette neredeyse hiçbir Amerikan içeriği kullanmadan inşa ettiler. Başkan Barack Obama aptalca onlara bir muafiyet verdi, böylece Amerikan Malı Satın Alma Yasası'nı atlatabildiler ve Amerikan ürünlerini, çeliğimiz dahil, kullanmak zorunda kalmadılar" dedi.

"CARNEY, ÇİN İLE BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR; BU KANADA'YI TAMAMEN BİTİRECEK"

Trump paylaşımında, "Şimdi Kanada hükümeti benden, ABD Başkanı olarak, 'sadece Amerika'dan faydalanmalarına izin vermemi' bekliyor! ABD ne elde ediyor. Kesinlikle hiçbir şey! Ontario, ABD yapımı alkollü içecekleri ve diğer içecekleri raflarına koymuyor, bunu yapmak tamamen yasak ve şimdi her şeyin üzerine Başbakan Carney, Çin ile bir anlaşma yapmak istiyor; bu da Kanada'yı tamamen bitirecek. Biz sadece artıkları alacağız! Bence hayır. Çin'in yapacağı ilk şey Kanada'da oynanan tüm buz hokeyi müsabakalarını durdurmak ve Stanley Cup'ı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak" ifadelerini kullandı.

"BU KÖPRÜNÜN AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Kanada'nın süt ürünlerine uyguladığı vergilerin uzun yıllardır kabul edilemez durumda olduğuna vurgu yapan Trump, "Çiftçilerimizi büyük finansal risk altında bırakıyor. ABD, verdiği her şeyin tam olarak karşılığını alana ve ayrıca, en önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere, derhal başlayacağız. Onlara verdiğimiz her şey göz önüne alındığında, bu varlığın belki de en az yarısına sahip olmamız gerekir. ABD pazarından elde edilecek gelirler muazzam olacak. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkürler" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump Truth Social'dan Michigan eyaletinin Detroit kenti ile Kanada'nın Ontario eyaletinin Windsor kenti arasında bağlantı kuran 4,6 milyar dolarlık Gordie Howe Uluslararası Köprüsü projesinin bir görselini de paylaştı.

"BU PROJENİN İPTAL EDİLMESİ CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇAR"

Demokrat Michigan Senatörü Elissa Slotkin, projenin iptal edilmesinin büyük ekonomik sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Slotkin, "Bu projenin iptal edilmesi ciddi sonuçlara yol açar. Michigan'daki işletmeler için daha yüksek maliyetler, daha az güvenli tedarik zincirleri ve nihayetinde daha az iş" şeklinde konuştu.

KANADA HÜKÜMETİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

İnşaat çalışmalarına 2018 yılında bu yana sürdüğü köprünün 2026'nın başlarında açılması bekleniyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 30 Ocak'ta köprüyü resmî bir giriş kapısı olarak tanımlayan bir düzenleme yayımladı. Proje, Cumhuriyetçi eski Michigan Valisi Rick Snyder döneminde ele alındı ve Kanada hükümeti tarafından finanse edildi. Köprü, halihazırda "Ambassador Köprüsü" tarafından karşılanan yoğun kamyon trafiğini hafifletmek amacıyla tasarlandı. Windsor Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Gordie Howe Köprüsü sınır geçiş sürelerini 20 dakikaya kadar kısaltabilir ve kamyon şoförlerine 30 yıl boyunca yaklaşık 2,3 milyar dolar tasarruf sağlayabilir.

TRUMP'TA KANADA'YA GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, başkanlığının ikinci döneminde Kanada'yı hedef alan çeşitli tehditlerde bulunmuş, sık sık Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediğini dile getirmişti. Trump, geçtiğimiz ay, Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşmasına gitmesi halinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulanabileceğini açıklamış, Ottawa'nın ABD'li rakip Gulfstream tarafından üretilen bazı uçakları sertifikalandırmaması halinde ise Kanada'da üretilen tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu. Trump ayrıca geçtiğimiz yıl Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere de yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.