İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0014
  • EURO
    51,0978
  • ALTIN
    7181.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, yine kendine pay istedi: İran'daki liderlik sürecinin senaryosunu yazdı
Dünya

Trump, yine kendine pay istedi: İran'daki liderlik sürecinin senaryosunu yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni liderin seçilme sürecine ABD'nin dahil olması gerektiğini savunarak Hamaney'in oğlunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Trump, Venezuela örneğini işaret ederek benzer bir müdahale senaryosunu dile getirdi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Trump, yine kendine pay istedi: İran'daki liderlik sürecinin senaryosunu yazdı
ABONE OL

Amerikan Axios haber portalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü ifade ederek, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki lider değişiminin "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, benzer bir senaryonun İran'da da mümkün olabileceğini ima etti.

Trump, Hamaney'in politikalarını sürdürecek bir liderin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, böyle bir durumun ABD'yi "5 yıl içinde yeniden savaşa sürükleyeceğini" söyledi.

İran'la savaştan nasıl çıkacağına ilişkin somut bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, şu ana kadar devam eden saldırılarda "oldukça başarılı" olduklarını savundu.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.