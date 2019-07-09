Trump yine kendini kaybetti: Çok aptal bir adam

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,728
  • 6,4241
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, İngiltere'nin ABD Büyükelçisine ''aptal'' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında 'beceriksiz' dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ı 'aptal' diye niteledi. ABD Başkanı Trump, 'İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "aptal" ifadesini kullandı.
 
ABD Başkanı Trump, birkaç gündür polemiğe girdiği İngiliz Büyükelçi Darroch'a yönelik eleştirilerini Twitter hesabından sürdürdü.
 
Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı." ifadesini kullandı.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecini kötü yönettiğini bir kez daha iddia eden Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama gururlu bir ahmak olduğu söylendi bana. Kendisine, ABD'nin şu anda dünyanın en iyi ekonomisine ve ordusuna sahip olduğu ve bunların giderek daha da güçlendiğini söyleyin. Teşekkürler Başkan!" değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Başkanı Trump, dün de kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Darroch'ı hedef alan açıklamalar yapmış ve "Kendisiyle artık işimiz olmaz." ifadesini kullanmıştı.
 
- "Beceriksiz" ifadesini kullanmış
 
İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.
 
Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadesine yer verilmişti.
 
Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.
 
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Abdullah Ağar ve Mete Yarar'dan S-400 değerlendirmesi

Abdullah Ağar ve Mete Yarar'dan S-400 değerlendirmesi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Katil Esed rejimi çocukları, kadınları öldürmeye devam ediyor

Katil Esed rejimi çocukları, kadınları öldürmeye devam ediyor

Trump yine kendini kaybetti: Çok aptal bir adam

Trump yine kendini kaybetti: Çok aptal bir adam

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağış geliyor

Öğrencisine bilerek düşük not veren ünlü profesöre hapis cezası

Öğrencisine bilerek düşük not veren ünlü profesöre hapis cezası

Bakan Gül'den tepki: Bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez

Bakan Gül'den tepki: Bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA