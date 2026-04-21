Trump yine tehdit etti: İran'ın başka şansı yok

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 53. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

15:41 ABD Başkanı Trump: "Müzakerelerde çok güçlü bir pozisyondayız. Abluka, muazzam bir başarı oldu. Boğazı tamamen kontrol ediyoruz. Bence sonunda çok iyi bir anlaşmaya varacağız. Başka seçenekleri yok."

Katar: Hürmüz krizi devam ederse bu bölgesel boyuttan çıkarak küresel bir hal alır

İslamabad, belirsizliğe rağmen ABD-İran arası muhtemel ikinci tur müzakerelere hazırlanıyor.

: ABD Başkanı Donald Trump, "İran ateşkesi birçok kez ihlal etti" dedi.

İsrail dış istihbarat örgütü Mossad'ın Başkanı David Barnea, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" bir Mossad ajanının ülke dışında öldürüldüğünü açıkladı.

13.03 Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a "savaşı sona erdirmek için ABD ile yapıcı müzakerelere girmesi ve bu hafta planlanan görüşmeler için Pakistan'a heyet göndermesi" çağrısında bulundu.

İran ordusu: ABD'nin tehdidine rağmen, İran petrol tankeri donanmanın eskortluğunda ülke kara sularına girdi

İran devlet televizyonu: İranlı heyetin ABD ile görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberler doğru değil

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" söyledi.

İran: ABD ordusunun ticari gemimize el koyması ateşkesin ihlalidir

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız." dedi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez

03.38 ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

03.00 Mısır, Pakistan, Türkiye ve Umman dışişleri bakanlarının ABD-İran müzakerelerini değerlendirdiği belirtildi.

02.01 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" uyarısında bulundu.

02.00 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD'nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.

01.00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre ABD/İsrail-İran savaşında 415 Amerikan askeri yaralanırken, 13 asker de hayatını kaybetti.

- PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.