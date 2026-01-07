İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0565
  • EURO
    50,3609
  • ALTIN
    6161.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump yönetimi 25 ülkeye daha vize teminatı getirdi
Dünya

Trump yönetimi 25 ülkeye daha vize teminatı getirdi

Trump yönetimi, ABD vizesi başvurularında güvenlik gerekçesiyle 25 ülke vatandaşına daha 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat şartı getirdi. Karar, 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Trump yönetimi 25 ülkeye daha vize teminatı getirdi
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, vatandaşlarının ABD vizesi başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırmasını gerektiren ülkeler listesine, 25 ülke daha ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, vizeye başvuracak vatandaşlardan, belirlenen tutarda teminat istenmesi 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Teminat uygulamasına dahil edilen ülkeler Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Burundi, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Küba, Cibuti, Dominika, Fiji, Gabon, Kırgızistan, Nepal, Nijerya, Senegal, Tacikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela ve Zimbabve olarak sıralandı.

Bu ülkelerden vize başvurusu yapacak kişilerden, mülakat sırasında belirlenecek şekilde 5 bin ila 15 bin dolarlık teminat yatırmaları istenecek.

Bakanlık, teminat yatırılmasının vizenin verileceği anlamına gelmediğini, yetkili memurun onayı olmadan yapılan ödemelerin iade edilmeyeceğini kaydetti.

Bu adımla birlikte çoğunluğu Afrika'da, bir kısmı ise Latin Amerika ve Asya'da bulunan 38 ülke listeye dahil edildi.

Öte yandan ABD, Aralık 2025'te, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planladığını bildirmişti.

  • Trump yönetimi
  • vize başvuru
  • güvenlik gerekçesi

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.