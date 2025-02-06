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Dünya

Trump yönetimi duyurdu! Ukrayna-Rusya barışı 'aylar içinde' mümkün

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bitmesi konusunda Başkan Trump'a güvendiğini, barışın 'aylar içinde' mümkün olabileceğini söyledi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Trump yönetimi duyurdu! Ukrayna-Rusya barışı 'aylar içinde' mümkün
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Emekli Korgeneral Keith Kellogg, Fox News kanalına, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşlerini aktardı.

Kellog, Karadeniz'in kuzeyinde barışın sağlanması konusunda, "Başkan Trump'a çok güveniyorum. Bilirsin, o bir anlaşma yapıcı. Bunu gerçekleştirecek." diye konuştu.

"Barış aylar içinde sağlanabilir, yıl sürmez." diyen Kellogg, ateşkesin gelecek 100 günlük bir takvimden geriye sayım yapılacak şekilde belirlenebilecek bir süreçte mümkün olabileceği inancını dile getirdi.

Kellogg, Trump'ın bu konuda ortaya konulacak çabalara liderlik edeceğini belirterek, ABD Başkanı'nın ikna edici kabiliyetinden emin olduğunu vurguladı.

TÜM DÜNYA İÇİN İYİ OLACAK VURGUSU

Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, iki ülke arasında devam eden savaşın maliyetine işaret ettiği televizyon programında, barışın sağlanmasının sadece savaşın tarafları değil, tüm dünya için iyi olacağını belirtti.

Trump'ın, Ukrayna ile Rusya'nın müzakere masasına oturtulması konusunda her iki tarafa da baskı yapacağını söyleyen Kellogg, ABD'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 174 milyar doların üzerinde yardım yaptığını ifade etti.

Rusya'yı barışa ikna etme konusunda ekonomik yaptırımların önemli olduğunu kaydeden Kellogg, savaştaki ölü ve yaralı sayısının 1 milyonu aştığını dile getirdi. Kellogg, "Bunlar korkunç sayılar. Bunlar İkinci Dünya Savaşı seviyesinde sayılar." dedi.

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