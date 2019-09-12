27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7335
  • 6,3294
  • 277.249
  • 101986
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump yönetimi, elektronik sigarayı yasaklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından elektronik sigaranın yasaklanması için adım atılacağını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’de elektronik sigarayla bağlantılı olarak rahatsızlanıp hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükselmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi harekete geçti. Trump, eşi Melania Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yetkilisi Dr. Norman Sharpless ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi. Trump yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın özellikle çocuklar için “yeni bir problem” olduğunu belirtti. Yönetiminin elektronik sigarayı yasaklayacağını ifade eden Trump, 13 yaşındaki oğlu Barron da dahil olmak üzere masum çocukları korumak için güçlü yasalar koyacağını söyledi.
 
"İnsanların hastalanmasına ve gençliğimizin bu kadar etkilenmesine izin veremeyiz. First Lady konuya böyle dahil oldu. Bir oğlumuz var” ifadelerini kullanan Trump, açıklamasının ardından ailelerin daha katı bir tutum sergilemesini beklediğini söyledi.
 
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, FDA’nın tüm tütün içermeyen aromalı elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için oluşturulan planı tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Azar, ayrıca çocukların e-sigaralara kasıtlı olarak yönlendirildiğinin tespit edilmesi durumunda FDA’nın haciz işlemi uygulayacağını söyledi.
FDA yetkilisi Dr. Ned Sharpless da çocukların elektronik sigara ürünlerine yöneliminin artması durumunda, gençlerin bu ürünleri kullanmaması için ek adımlar atılacağını ifade etti.
 
ABD genelinde, elektronik sigara kaynaklı henüz tespit edilemeyen bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 33 eyalette ve Virjin Adaları'nda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bildirilen 450'den fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. E-sigara bağlantılı akciğer rahatsızlığı bulunanların yaş ortalamasının ise 19 olduğu belirtildi.

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rekabet Kurumu onayladı: Kamil Koç resmen devroldu

Rekabet Kurumu onayladı: Kamil Koç resmen devroldu

Büyük ilgi gördü: Talepleri karşılamakta zorlanıyorlar

Büyük ilgi gördü: Talepleri karşılamakta zorlanıyorlar

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Bakan Kurum ilk kez açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Değeri 500 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Değeri 500 bin lira

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

4 bin yıllık! Türkiye-Suriye sınırında bulundu

4 bin yıllık! Türkiye-Suriye sınırında bulundu

Sofraların vazgeçilmezi işte böyle toplanıyor...

Sofraların vazgeçilmezi işte böyle toplanıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA