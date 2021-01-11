Trump yönetimi son hamlelerini yapıyor! 'Terör örgütü ilan edilecekler'

star.com.tr 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:32

ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından görevi bırakacak olan Trump ve ekibi, son hamlelerini yapıyor. Birçok ABD'li yetkili ve uzmana göre, bu hamlelerden biri İran'a savaş ilan etme olabilir.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin İran'a karşı yapacağı hamlelerden birini açıkladı. Pompeo, savaşın parçaladığı Yemen'de, İran'ın desteklediği Husileri terör örgütü olarak ilan etmeyi planladıklarını duyurdu. Pompeo ayrıca, bunun açlık ve sefaletle mücadele eden insanlara yardım götürülme konusunda zorluklar doğuracağını da kabul etti ve özel izinler çıkarılacağını söyledi.

Pompeo Pazar günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın ayrıca üç Husi lideri, Abdul Malik el-Husi, Abd al-Halik Bedir el-Husi ve Abdullah Yahya el-Hakim'i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine ekleyeceğini ve kararın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Pompeo, hareketin ABD'ye İran destekli grubun yürüttüğü "terörist faaliyetler" ile yüzleşme imkanı sağlayacağını belirterek, Husileri bölgedeki sivil nüfusu, altyapıyı ve ticari nakliyeyi tehdit eden sınır ötesi saldırıları düzenlemekle suçladı.

Dışişleri bakanına göre, bu atamalar aynı zamanda "İran'ın müdahalesinden uzak ve komşularıyla barışık, barışçıl, birleşik bir Yemen' oluşturulmasına yardımcı olacak.

Husiler, Başkan Donald Trump'ın yönetimini ve bu hamlesine, 'teröristler' diyerek yanıt verdi. Grubun lideri Muhammed Ali el-Husi, Washington tarafından yayınlanan "herhangi bir karara cevap verme hakkını saklı tuttuklarını" söyledi.

YEMEN'DEKİ KRİZ

BM'ye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husilere yönelik askeri operasyonları, milyonlarca Yemenlinin açlıkla karşı karşıya kaldığı 'dünyanın en büyük insani krizine' neden oldu.

Savaşın yıkıcı zararına rağmen, ufuktaki çatışmanın siyasi bir çözümü yok gibi görünüyor. Aden'de Suudi bağlantılı ve BAE destekli gruplardan oluşan yeni bir hükümet kuruldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 30 Aralık'ta resmen yemin ettirilen yeni kabinenin gelişi üzerine, Aden havaalanında çok sayıda patlama meydana geldi. Saldırıda bir Kızıl Haç işçisi de dahil olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

Yemen'in kuzeyini ve başkent Sanaa'yı kontrol eden Husiler, havaalanı saldırısının sorumluluğunu üstlenmedi.

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