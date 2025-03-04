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Dünya

Trump yönetiminde Kongre konuşması hazırlığı! Ukrayna ile anlaşma bugün imzalanabilir

ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşmasının bugün Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki konuşması öncesinde imzalanabileceği bildirildi.

AA4 Mart 2025 Salı 23:30 - Güncelleme:
Trump yönetiminde Kongre konuşması hazırlığı! Ukrayna ile anlaşma bugün imzalanabilir
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ABD medyasına konuşan kaynaklar, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında tartışma konusu olan anlaşmayla ilgili, tarafların sonuca varmak üzere olduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Trump, danışmanlarına, bugün akşam Kongre'de yapacağı konuşmada anlaşmayı duyurmak istediğini söyledi.

Kaynaklar, bununla birlikte tarafların henüz anlaşmayı imzalamadığını ve durumun değişebileceğini belirtti.

SÜRPRİZ TARTIŞMA SONRASI ANLAŞMA İMZALANMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump'ın 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile anlaşmaya imza atması beklenirken, kameralar önünde sürpriz bir tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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