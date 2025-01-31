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Dünya

Trump yönetiminden 'cinsiyet' talimatı! Mesai bitimine kadar süre tanındı

Donald Trump yönetimi, 'erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' şeklindeki resmi politikasının bir uzantısı olarak federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve 'cinsiyet farklılığına' atıf yapan tüm zamirlerin bugün mesai bitimine kadar kaldırılmasını istedi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 21:29 - Güncelleme:
Trump yönetiminden 'cinsiyet' talimatı! Mesai bitimine kadar süre tanındı
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Amerikan ABC News kanalında yer alan habere göre Trump yönetimi, hükümetteki "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırmaya devam ediyor.

Habere göre birçok federal kurum, bugün çalışanlarına gönderdiği yönergeyle, mesai bitimine kadar e-postalarında kullandıkları cinsiyet belirten tüm zamirleri kaldırmaları talimatını verdi.

Buna göre çalışanlar, e-posta imzalarında kullandıkları erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları kullanamayacak.

FEDERAL KURUMLARDA KULLANIMI SONLANACAK

Böylelikle Trump yönetimi, ABD'de özellikle trans ve eşcinsel bireylerin kullandığı ya da bu kişilerin tercihine saygı duyulduğuna atıfla kullanılan zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son vermiş olacak.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, yeni yönetimin resmi politikasının "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde olduğunu belirtmiş ve kurumlardaki tüm düzenlemelerin buna göre yapılacağını ifade etmişti.

Trump, aynı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

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